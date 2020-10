Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup-Langenhorst, versuchter Diebstahl aus Hofladen

Ochtrup (ots)

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben am Dienstag (06.10.2020) in der Zeit zwischen 17.54 Uhr und 21.43 Uhr versucht, Bargeld aus einem Hofladen am Metelener Damm in Langenhorst zu entwenden. Dazu betraten der oder die Täter den geöffneten Laden - eine Holzhütte - und brachen eine Holzkiste auf, in die Kunden Bargeld werfen können. Beute konnten die Unbekannten aber nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Vorgang etwas mitbekommen haben: Telefon 02553/9356-4155.

