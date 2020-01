Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.01.2020 für den Bereich Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruch.

Wolfenbüttel, Großer Zimmerhof, 12.01.2020, 04:50 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der oder die Täter versucht hatten, mittels eines Steines die Schaufensterscheibe eines Geschäftes einzuwerfen. Sie gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Der hierbei entstandene Schaden liegt bei ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 in Verbindung zu setzen.

