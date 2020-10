Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Borghorst (ots)

Am Montag (05.10.) wurde in Borghorst ein weißer Audi A 6 Avant durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug um 14.00 Uhr auf der Woortstraße vor dem Haus Nr. 15 abgestellt. Am Dienstag gegen 11.00 Uhr wurden an dem Audi Beschädigungen an der hinteren Stoßstange im rechten Bereich festgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

