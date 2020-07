Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung einer Wiese

Nienburg (ots)

SCHESSINGHAUSEN / HUSUM (jah) - Zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung sah sich die Eigentümerin einer Wiese im Bereich der Straße "Die Röggeling" in Schessinghausen gezwungen. Unbekannte Täter hatten am Donnerstag, 09.07.2020, gegen 21:20 Uhr, mit einem Kraftfahrzeug tiefe Spuren in der Wiese hinterlassen. Unter lauter Musik drehten mehrere Personen mit einem gras-grünen "VW-Bulli", mutmaßlich Typ 4, der mit einem eckigen, weißen Aufbau versehen war, ihre Runden. Da die Wiese aufgeweicht war, hielt sie dem Gewicht nicht stand. Hinweise zu dem Fahrzeug oder zu den Verursachern werden unter Tel.: 05025/946840, PSt Landesbergen, erbeten.

