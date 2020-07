Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

Nienburg (ots)

STEIMBKE (jah) - In den frühen Morgenstunden nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Eigentümers eines Einfamilienhauses in Sonnenborstel, um gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Gegen 03 Uhr wurden Nachbarn durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und versuchten den Eigentümer telefonisch zu erreichen. Die später informierte Polizei konnte vor Ort jedoch keine Täter feststellen. Allerdings hatten der oder die Täter ausreichend Zeit, um das Gebäude nach Wertgegenständen zu durchsuchen und auch abzutransportieren. Wie hoch der entstandene Schaden durch Diebesgut ist, muss noch ermittelt werden. Er wird jedoch auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die einen weißen Transporter zwischen 02 Uhr und 04 Uhr in Sonnenborstel und Umgebung wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg unter Tel. 05021-97780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell