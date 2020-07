Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Familienstreit eskaliert

Mit Kubotan auf Polizeibeamten geworfen

Rinteln OT Steinbergen (ots)

(swe). Am Sonntag in der späten Vormittagszeit eskaliert ein Streit zwischen einem Ehepaar in Steinbergen. Nachdem es zu Auseinandersetzungen zwischen dem 30-jährigen Mann und seiner 53-jährigen Frau kam, flüchtet die Frau in eine Nachbarswohnung und der Beschuldigten versucht mit Gewalt, die Frau aus der Wohnung herauszuholen. Beim Eintreffen der Polizei zeigt sich der Mann erneut aggressiv und schmeißt mit einem Schlüsselbund, an dem sich ein sogenannter "Kubotan" befand, auf einen unterstützenden Beamten des PK Bückeburg. Das Wurfgeschoss verfehlt den 30-jährigen Oberkommissar nur knapp. Der Beschuldigte zieht sich dann in seine Wohnung zurück und kann von einem Beamten der Rintelner Polizei herausgesprochen werden. Gegen den Mann wird nun ermittelt wegen Körperverletzung gegenüber seiner Ehefrau, versuchter gefährlicher Körperverletzung gegenüber des Polizeibeamten, Bedrohung mit einem Messer gegenüber seiner Ehefrau und Sachbeschädigung im Mehrfamilienhaus, als er mit einem Räucherstäbchenhalter die Glaseinfassung einer hölzernen Abtrennung zwischen Wohnung und Treppenhaus beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell