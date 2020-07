Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer schwer verletzt

Hoyerhagen (ots)

Am Sonntag Nachmittag, gegen 16.40 Uhr, verunfallte ein 17-jähriger Bremer mit seinem Leichtkraftrad auf der Landesstraße 331. Er befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Landesstraße aus Martfeld kommend in Richtung Hoya. Gleich hinter der Einmündung Rohlfener Straße kam er aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Sowohl sein Leichtkraftrad als auch er rutschten unter der Leitplanke durch und kamen auf dem angrenzenden Acker zum Liegen. Der Bremer zog sich dabei Verletzungen im Oberkörperbereich zu, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke war auf einer Länge von 15 Metern beschädigt. Die Landesstraße 331 musste, solange der Rettungshubschrauber vor Ort war, für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell