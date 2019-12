POL-ESW: Pressebericht 17.12.2019

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Sattelzug beschädigt Straßenlaterne und Verkehrszeichen; Polizei sucht Zeugen

Am Montag kam es in der Niederhoner Straße in Eschwege zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Sattelzuges mit polnischer Zulassung befuhr offenbar zunächst die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Niederhoner Straße. Auf der Niederhoner Straße, etwa in Höhe des Stadtbahnhofes, leitete der Fahrer mit seinem Sattelzug dann aber einen Wendevorgang ein. Aufgrund des mehrfachen Rangierens, kam es offenbar auch zu Behinderungen des fließenden Verkehrs. Bei dem Wendevorgang beschädigte der Sattelzug eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Max-Woelm-Straße davon. Bei dem flüchtigen Sattelzug soll am Sattelauflieger das polnische Kennzeichen PTU 0836 P angebracht gewesen sein. Den Schaden an der Laterne und dem Verkehrszeichen beziffert die Polizei hier auf etwa 1600 Euro. Ergänzende Hinweise zu dem Verursacher und der genauen Unfallzeit, nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr blieb ein 56-jähriger Mann aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw beim Verlassen einer Grundstücksausfahrt in der Heinrichstraße an einer Hausecke hängen. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von 500 Euro. An der Hausecke entstand ebenfalls ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Diebe brechen in unbewohntes Haus ein; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmittag wurde die Polizei in Witzenhausen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen gerufen. Unbekannte Täter hatten hier eine Kellertür zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus gewaltsam aufgebrochen und waren auf diesem Weg in das Haus gelangt. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter dann sämtliche Räume und noch vorhandenes Mobiliar, stahlen aber offenbar nichts. Der Zeitpunkt des Einbruchs kann nicht näher eingegrenzt werden, vermutlich fand die Tat aber innerhalb der vergangenen drei bis vier Tage statt. Der entstandene Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich auf etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

