Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Alleinbeteiligt gestürzt

Hausach (ots)

Bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag in der Kinzigstraße wurde eine 65-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die Frau verlor nach ersten Erkenntnissen kurz vor 17 Uhr ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihren Drahtesel und kam zu Fall. Sie wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

