Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Durch Schläge verletzt

Baden-Baden (ots)

Der Disput zwischen einem 33-Jährigen und seinem 39-jährigen Kontrahenten eskalierte am Donnerstagabend an einer Bushaltestelle am Leopoldsplatz. Nach derzeitigem Sachstand soll es aufgrund von Versicherungsabschlüssen zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, die darin gipfelten, dass der 33 Jahre alte Mann seinem Gegenüber mehrere Faustschläge versetzt haben soll. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun wegen Körperverletzung.

