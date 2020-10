Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Getränkemarkt-Lager

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (07.10.2020), gegen 22.30 Uhr abends, in das Lager eines Getränkemarktes an der Röntgenstraße eingestiegen. Hinter dem Getränkemarkt befindet sich ein Leergutlager. Den ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Unbekannten durch einen Zaun in das Lager. Dort sammelten sie Leergutdosen in großen Säcken. Auf frischer Tat wurden sie von einem Sicherheitsdienst ertappt. Die Täter konnten dann aber über einen Zaun in Richtung Meitnerstraße flüchten. Ihr Diebesgut ließen sie zurück. Der Zeuge beschreibt die Täter so: Einer war männlich, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er trug einen Tarnanzug sowie eine dunkle Wollmütze. Der zweite Täter oder die zweite Täterin trug ebenfalls eine Wollmütze. Weitere Hinweise gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

