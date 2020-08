Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt Freitag, 31.07.2020, 16.10 Uhr

32839 Steinheim, L 823 (ots)

Ein 28 - jähriger Fahrzeugführer aus Lemgo befuhr mit seinem BMW die Wöbbeler Straße in Richtung Steinheim. An der Kreuzung Wöbbeler Straße / Landesstraße L 823 übersah er den Pkw Renault eines 66 - jährigen Nieheimers, der in Richtung Bundesstraße B 252 unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich der 66-Jährige leicht am Arm verletzte und ambulant behandelt werden musste. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum des Abschleppvorgangs wurde die L 823 einseitig gesperrt. Die Feuerwehr Steinheim reinigte die Fahrbahn und band die auslaufenden Betriebsstoffe. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. /Sche

