Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Höxter (ots)

Am Freitag, 31.07.2020, 10:57 Uhr, ereignete sich in Höxter auf der Brenkhäuser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 75jähriger Autofahrer, der den Parkplatz eines Supermarktes verlassen und nach rechts abbiegen wollte, stieß mit einer Radfahrerin zusammen. Die 55jährige Frau befuhr die Brenkhäuser Straße von der B64 aus Richtung Berliner Platz stadteinwärts und befand sich dabei auf dem stadtauswärts führenden Radweg. Durch den Zusammenstoß mit dem VW-Golf kam die Frau zu Fall und verletzte sich. Vor Ort wurde die Radfahrerin vom Notarzt erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Höxter gebracht. Dort wurde sie stationär zur weiteren ärztlichen Versorgung aufgenommen. An dem VW-Golf entstand ein Schaden im rechten Frontbereich. Auch am Fahrrad entstand ein Sachschaden. /ell

