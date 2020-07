Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Blutprobenentnahme bei betrunkenem Fahrradfahrer

Höxter (ots)

Am 30.07.2020, um 14:15 Uhr, befuhr ein Mann mit einem Fahrrad in Höxter die B 64 in Richtung Paderborn. In Höhe der Stummrigestraße wurde bei ihm eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Beamten nahmen bei ihm starken Alkoholgeruch wahr, so dass vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser positiv ausfiel, wurde bei dem Radfahrer auf der Polizeiwache in Höxter zudem eine Blutprobe entnommen. Der 58jährige Mann hatte eingeräumt, Bier getrunken zu haben. Gegen den Radfahrer wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine Strafanzeige gefertigt. /ell

