Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrzeug kommt von Straße ab, zwei Personen verletzen sich schwer

Nieheim (ots)

33039 Nieheim, B 252, Mittwoch, 29.07.2020, 13:29 Uhr Zur Unfallzeit kam der Fahrer eines Mercedes Vivaro auf der B252 in Fahrtrichtung Süden in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben stieß das Fahrzeug gegen eine verrohrte Feldauffahrt und hob dadurch kurzfristig ab. Anschließend rutschte es auf der Seite liegend etwa 50 m im Straßengraben. Der Fahrer und Beifahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Beide zogen sich bei der Kollision allerdings so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auf der Bundesstraße 252 kam es im Bereich Nieheim / Steinheim durch den Unfall zu Verkehrsstörungen, die etwa zwei Stunden andauerten. /Ar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell