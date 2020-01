Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Graffiti

Offenburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Johannesstraße, Einmündungsbereich zur Oberacherner Straße, zwei Verkehrszeichen mit schwarzer Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern unter 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell