Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand einer Gartenhütte

Höxter-Lüchtringen (ots)

Beim Abflämmen von Unkraut kam es am Samstagmittag zum Brand einer Gartenhütte in der Grashofstraße. Die Feuerwehr Lüchtringen brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, da die eingelagerten Gegenstände (Gartenmöbel und -geräte) stark beschädigt wurden.

