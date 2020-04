Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Engelstadt - Sachbeschädigung und Diebstahl an abgestelltem Auflieger

Engelstadt (ots)

Mittwoch, 29.04.2020, 14:30 Uhr

Durch bislang unbekannter Täter wurden bei einem gewerblichen Auflieger, der auf einem Feld in der Gemarkung Engelstadt (Nähe Jugenheimer Straße) abgestellt war, alle 6 Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes platt gestochen und die Beleuchtungseinrichtung rundum beschädigt. Zusätzlich stahlen der oder die Täter einen Kupplungsadapter, mehrere Hydraulik- und Luftschläuche sowie Lichtkabel und Spanngurte. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwoch gegen 14:30 Uhr. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

