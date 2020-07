Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fallrohr einer Dachrinne entwendet

Warburg (ots)

Das Fallrohr einer Kupferdachrinne entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 23.07.2020, auf Freitag, 24.07.2020, von einem Wohnhaus in der Johannistorstraße in Warburg. Bei einem weiteren Fallrohr hatten die Täter bereits die Befestigungsschrauben gelöst. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 - 78800, fragt daher: "Wer hat in der Nacht zur Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten." /Te

