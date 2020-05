Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Verkehrsunfall mit Flucht - Hinweise gesucht

Altrip (ots)

Am Freitag, den 01.05.2020, in der Zeit von 13:00 - 20:00 Uhr beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Wilhelmstraße geparkten roten Skoda. An dem Fahrzeug entstand im vorderen Bereich ein Schaden von ca. 500EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, bzw. dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

