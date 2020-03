Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fahndet nach unfallflüchtigem Verkehrsrowdy - Velbert

Heiligenhaus - 2003027

Mettmann (ots)

Nach einem bisher noch nicht zweifelsfrei identifizierten Verkehrsrowdy, der mit seinem offenbar bewussten Fahrverhalten Personenschaden verursachte und dann flüchtete, fahndet die Polizei aktuell in Velbert und Heiligenhaus.

Was war geschehen?

Am Mittwochnachmittag des 04.03.2020, gegen 16.25 Uhr, war ein BVR-Bus der Linie 771 auf der Poststraße in Velbert, aus Richtung ZOB kommend, in Fahrtrichtung Velbert - Am Berg / Heiligenhaus unterwegs. Als sich der rote MAN-Lions-City-Bus auf der örtlichen Steigungsstrecke, nur wenige hundert Meter vor der Einmündung Heiligenhauser Straße befand, wurde er von einem weißen PKW Audi A4 in einem riskanten Manöver überholt. Unmittelbar nachdem der weiße A4 zum Abschluss des Überholvorganges wieder vor dem Linienbus einscherte, führte der Fahrer des Audis sofort zwei nicht begründbare starke Bremsmanöver durch. Um nicht aufzufahren, musste der 37-jährige Busfahrer sein Fahrzeug mit starker Bremsung von knapp 50 Km/h bis auf Schrittgeschwindigkeit herunterbremsen. Diese Not-Bremsung führte dazu, dass ein 78-jähriger Fahrgast im Linienbus von seinem Sitz rutschte und sich dabei leicht verletzte.

Nach diesem Vorfall bog der weiße Audi nach rechts in die Heiligenhauser Straße ein, musste aber nach wenigen Metern vor der Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe Jahnstraße stoppen und kurz warten. Hier zeigte der Fahrer des Audis dem Busfahrer, der zum Erreichen seiner nächsten Haltestelle am wartenden A4 vorbeifuhr, demonstrativ und provokativ den Mittelfinger. Als der Audi dann seine Fahrt in Richtung Heiligenhaus fortsetzte, gelang es dem Busfahrer, aus seinem stehenden Bus heraus, ein Handyfoto zu machen, welches den weißen Audi, dessen Kennzeichen und auch dessen Fahrer erkennen lässt.

Die zur Haltestelle des Busses gerufene Velberter Polizei leitete gegen den Audi-Fahrer Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung (§ 315c StGB) und Unfallflucht (§ 142 StGB) ein. Der nur leicht verletzte 78-jährige Bus-Fahrgast wollte sich erst später eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

Im Zuge sofortige polizeilicher Ermittlungen an der Halteradresse des fotografierten Audis in Heiligenhaus, konnten dort weder das gesuchte Fahrzeug, noch dessen Fahrer zeitnah angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dazu dauern jedoch weiterhin an. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler vom zuständigen Verkehrskommissariat auch noch weiter nach bisher unbekannten, unbeteiligten Zeugen des Verkehrsgeschehens auf der Poststraße. Deren Meldungen, wie auch sonstige sachdienlichen Hinweise zum Fall, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

