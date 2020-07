Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Waldkirch: Ende einer Paketfahrt

Freiburg (ots)

Einen Verkehrsunfall mit spektakulärem Unfallendstand des Unfallautos verursachte am Donnerstagmorgen ein Paketdienstleister in einem Waldkircher Ortsteil. Auch wenn es der erste Eindruck an der Unfallstelle es nicht erwarten ließ, blieb der Insasse komplett unverletzt. Der Mann hatte mit seinem Lieferwagen eine schmale Straße befahren und kam aus noch nicht genau geklärter Unfallursache von der Fahrbahn ab. Sehr wahrscheinlich war seine Aufmerksamkeit etwas eingeschränkt, weil er auf gerader Strecke und ohne erkennbare Ursache von der befestigten Fahrbahn abkam. Im nassen Erdreich verlor er dann die Kontrolle über seinen Lieferwagen, der bereits wenige Meter später quasi kopfüber in einen neben der Fahrbahn befindlichen, tiefen Graben kippte. Die Feuerwehr stellte sicher, dass keine Betriebsmittel auslaufen; die Bergung war mit etwas Aufwand verbunden.

