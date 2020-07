Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Elzach Oberprechtal: Geldautomat beschädigt

Freiburg (ots)

Mit Sprühlack beschädigte eine noch nicht ermittelte Täterschaft den Geldausgabeautomaten in der Schulstraße. Da das komplette Display deckend lackiert wurde, war es für Kunden auch nicht mehr möglich den Automaten zu bedienen. In unmittelbarer Nähe wurde auch eine Parkbank mit Sprühfarbe beschädigt. Die Polizei in Elzach bittet um sachdienliche Hinweise. Telefon: 07682/909196

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1012

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell