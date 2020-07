Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Waldkirch Elztal: Unwetter kurz und kräftig

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend zog binnen weniger Minuten ein kräftiges Unwetter durch das Elztal. Es dauerte kaum 20 Minuten, in denen zwischen zwei sonnigen Phasen der Himmel zuzog und Starkregen, Hagel und kräftige Sturmböen durch Waldkirch und die Umlandgemeinden zogen. Bei der Polizei und auch über die integrierte Leitstelle gingen etliche Mitteilungen über Hochwasser, umherfliegende Gegenstände und abgebrochene Äste ein. Die Feuerwehren waren gewohnt schnell zur Stelle und beseitigten professionell Gefahrenstellen. So mussten beispielsweise gegen 20.00 Uhr in Waldkirch größere Äste und kleinere Bäume von der Freiburger Straße entfernt werden. In Denzlingen kippten an einer Baustelle mehrere Betonplatten auf die Fahrbahn um. Nach Informationsstand der Polizei gab es jedoch weder Verletzte, noch größere Sachschäden.

