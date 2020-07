Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Vörstetten: Feuer am Skaterplatz

Freiburg (ots)

Bei der Polizei ging die Meldung ein, dass zwischen letzten Donnerstag und letzten Freitag jemand auf dem Asphalt des Skaterplatzes offensichtlich ein Feuer angezündet haben musste. Dieses beschädigte die Asphaltdecke, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand und die Skateranlage an dieser Stelle nicht mehr sicher benutzbar ist. Wer Hinweise auf den oder die Verantwortliche geben kann, möge sich mit dem Polizeiposten Denzlingen in Verbindung setzen. Telefon: 07666/9383-0.

