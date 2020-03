Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Wer ist der rechtmäßige Besitzer dieses Fahrrades ? Geschädigter wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 25. Februar 2020 fiel einer Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Süd kurz vor 20 Uhr ein 18-jähriger Radfahrer in der Mozartstraße auf, da er mit einem viel zu kleinen Bike gefahren war. Der folgende Wortwechsel war für die Beamten recht seltsam, zudem verstrickte sich der 18-Jährige in Widersprüche, bis er schließlich zugab, das Fahrrad am S-Bahnhof Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen gestohlen zu haben. Der unter Alkoholeinwirkung stehende junge Mann wurde zur Wache verbracht; das Bike vorläufig sichergestellt.

Es handelt sich um ein schwarzes Technobike M6 Dual-S mit weißen und hellgrünen Einlagen; 26-Zoll-Räder sowie 21-Gang-Shimano-Schaltung.

Der rechtmäßige Besitzer dieses Fahrrades wird gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, aufzunehmen.

