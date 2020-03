Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Einbruch in Objekt in der Durlacher Straße Täter konnten unerkannt flüchten - Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag kurz nach 3.30 Uhr erhielt eine Sicherheitsfirma Kenntnis über einen Einbruch in ein Objekt in der Durlacher Straße. Ein erster, verständigter Mitarbeiter begab sich sofort vor Ort, konnte aber zunächst nichts Auffälliges feststellen. Bei Eintreffen von weiteren Verantwortlichen kurze Zeit später war das Rolltor teils hochgefahren, so dass sie die Polizei alarmierten.

Wie sich herausstellte, hatten sich die Unbekannten auf das Dach der Lagerhalle begeben, schnitten dieses auf und gelangten so ins Innere. Unter Mitnahme einer noch nicht bekannten Anzahl an Tabakwaren suchten sie das Weite. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Einbrecher überrascht wurden und teils zum Abtransport deponierte Zigaretten zurücklassen mussten. Auch die Türen zum Bürotrakt waren unversehrt.

Die Überprüfungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

