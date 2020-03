Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Versuchte Gartenhauseinbrüche Polizei bittet um Hinweise

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchten bislang nicht ermittelte Täter in Gartenhäuser in der Anlage im Schloßgartenweg einzudringen. Ein Geschädigter wurde von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich bislang Unbekannte, evtl. vier Jugendliche, an seinem sowie an dem benachbarten Gartenhaus zu schaffen gemacht hatten. Ins Innere gelangten sie offenbar nicht. Die Beamten der Schwetzinger Polizei schließen nicht aus, dass die Unbekannten versuchten, in weitere Gartenhäuser zu gelangen. Daher werden weitere Geschädigte wie auch Zeugen gebeten, sich unter Tel.: 06202/2880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell