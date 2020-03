Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Verursacher entfernt sich - Hinweise an die Polizei

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Neckarsteinacher Straße in Höhe des Anwesens Nr. 1 geparkten Smart beschädigte in der Nacht zum Sonntag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer.

Unter Zurücklassung eines weißen Spiegelgehäuses und eines Spiegelglases entfernte sich der Verursacher unerlaubt; am Smart entstand Schaden von rund 5.000 Euro. Anhand bisher geführten Überprüfungen müsste es sich bei dem Fahrzeug um einen Mercedes, evtl. E-Klasse, gehandelt haben. Der Geschädigte parkte seinen Smart am Samstag gegen 18 Uhr und bemerkte den Schaden am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr.

Er erstattete Anzeige beim Polizeirevier Neckargemünd. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 06223/9254-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

