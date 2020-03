Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Drei Verletzte und über 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Ford Fiesta-Fahrerin missachtete am Samstagabend kurz nach 21 Uhr an der Einmündung K 4271/B 39 die Vorfahrt einer Audi-Fahrerin und löste den Zusammenstoß aus. Beide Autos wurden stark in Mitleidenschaft gezogen und von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf über 10.000 Euro.

Sowohl die Verursacherin, als auch die Audi-Fahrerin und ihr Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden nach der Erstversorgung im Sinsheimer Krankenhaus weiterbehandelt. Die aus Angelbachtal stammende Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

