Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Weide durch Sturmböen entwurzelt und umgefallen - vier geparkte Auto beschädigt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Mitternacht, wurde durch die heftigen Windböen ein großer Weidenbaum - Stammdurchmesser ca. 80 cm - entwurzelt und fiel auf vier in der Brunhildstraße geparkte Autos. An diesen entstand erheblicher Sachschaden, das genaue Schadensausmaß kann erst nach Beseitigung des Baumes durch eine Fachfirma festgestellt werden. Die Autobesitzer wurden von der Polizei informiert. Die weiteren Arbeiten werden vom Bauhof der Stadt Weinheim veranlasst.

