POL-MA: Dielheim-Horrenberg: Einbruch in Bäckerei Tatzeit zwischen 1 und 5 Uhr am Samstagfrüh - Hinweise an die Polizei

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In eine Bäckerei-Filiale in der Ortsstraße brachen am Samstag zwischen 1 und 5 Uhr bislang unbekannte Täter ein. Als eine Bedienstete am frühen Morgen die Filiale aufschließen wollte, stellte sie Beschädigungen an der Haupteingangstüre fest. Im Innern wurden verschiedene Schubladen, Kühltruhen wie auch Spinde der Bediensteten geöffnet und durchsucht.

Ob bzw. was im Einzelnen gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe können ebenfalls noch nicht getätigt werden.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 1 und 5 Uhr am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu Personen oder gar Fahrzeuge geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

