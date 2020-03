Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An der Kreuzung Kaiser-/Rohräckerstraße stießen in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte den Skoda des aus Östringen stammenden Mannes zu spät, fuhr ungebremst in die Kreuzung ein und prallte gegen den Wagen. Die Beifahrerin im Hyundai klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen und wurde in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Die beiden total beschädigten Autos - Schaden von fast 30.000 Euro - transportierten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell