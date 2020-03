Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: BMW-Fahrer hatte reichlich Alkohol intus...

Heidelberg (ots)

In der Hirschgasse im Heidelberger Stadtteil Neuenheim stoppten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Nord am Samstag einen BMW und bemerkten bereits beim Herantreten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Nachdem eine Überprüfung den Wert von über zwei Promille ergeben hatte, folgten auf der Dienststelle die Blutprobe und die Anzeige bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft. Die Überprüfungen bezüglich seines Führerscheins dauern derzeit noch an.

