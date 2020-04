Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rodalben (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 gegen 17:23 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann aus Rodalben auf einem Parkplatz in der Lindersbachstraße, Rodalben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht mehr im Besitz eines Führerscheines ist. Zuerst stritt der Mann ab, dass er mit dem PKW gefahren ist und gab seine Lebensgefährtin als Fahrerin an, welche jedoch nicht vor Ort war. Nachdem jedoch mehrere Zeugen bestätigten, dass der Mann mit dem PKW zuvor gefahren ist und auch Lichtbilder der Fahrt vorlagen, wollte er keine Angaben mehr bei der Polizei machen. | pips

