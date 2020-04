Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hatte Grün?

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 gegen 08:05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Blocksbergstraße/Leinenweberstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Frau aus Pirmasens befuhr mit ihrem PKW die Blocksbergstraße in Richtung Pirmasens OT Winzeln. Ein 56-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr mit seinem PKW die Leinenweberstraße in Richtung Adlerstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide PKW miteinander. Beide Fahrer gaben an, dass sie jeweils bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren sind. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

