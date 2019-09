Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Simmern/Ww. Kleintransporter fährt in Hauswand

Simmern/Ww (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus der VG St. Goarshausen mit seinem Kleintransporter die Hauptstraße in Simmern in Richtung Neuhäusel. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer dann aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hauswand. Das Einfamilienhaus und der Transporter wurden erheblich beschädigt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt.

