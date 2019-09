Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Elsoff - Verkehrsunfallflucht

Elsoff (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019, gegen 23.00 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus der VG Rennerod die K50 von Neunkirchen nach Elsoff. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam die Fahrzeugführerin mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den angrenzenden Bachlauf und prallte dort gegen die betonierte Straßenunterführung des Wasserlaufs. Der PKW wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Am Samstag, den 31.08.2019, gegen 06.30 Uhr erscheint während der Unfallaufnahme die Fahrzeugführerin an der Unfallstelle. Da sie unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

