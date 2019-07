Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Richter erlässt Haftbefahl

Coesfeld (ots)

Zwei Ladendiebe sind von der Polizei nach einem versuchten Diebstahl in einem Supermarkt an der Hansestraße in Coesfeld vorläufig festgenommen worden. Vier Männer hatten am Freitag (5. Juli) gegen 15 Uhr zahlreiche Druckerpatronen in einer Tasche verstaut. Als ein Mitarbeiter die Männer ansprach, flüchteten zwei der Täter, die beiden anderen wurden festgehalten. Polizisten brachten sie ins Polizeigewahrsam. Ein Mann aus Iserlohn (30) wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Für einen 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz erließ ein Richter Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

