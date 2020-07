POL-HB: Nr.: 0411--Hauswände mit Farbe beschmiert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Landweg und Rutenstraße Zeit: 7.7. und 8.7.20

Unbekannte Täter beschmierten am Mittwoch und Donnerstag mehrere Fassaden im Ostertor mit Farbe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen politisch motivierten Hintergrund. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Dienstag auf Mittwoch wurden die Außenfassaden von drei Häusern im Landweg unter anderem mit den Worten "Anarchia" und "Autonomia" in orangener Farbe besprüht. Am Mittwochmorgen zwischen 9 und 11.30 Uhr brachten Unbekannte an drei Gebäuden in der Rutenstraße Schriftzüge wie "Cops töten uns", "ACAB" in neon-rosa Sprühfarbe an.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

