POL-HB: Nr.: 0408 --Versammlung am Donnerstag

Ort: Bremen Zeit: 09.07.20, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Morgen findet eine angemeldete Kundgebung in der Innenstadt unter dem Motto "Verkehrssicherheit; In Gedenken an die Opfer von Verkehrsunfällen" mit zwei anschließenden Fahrradkorsos statt. Es wird insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofes mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet.

In der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird zunächst eine Kundgebung auf der Kreuzung Herdentorsteinweg - Breitenweg unter der Hochstraße abgehalten. Anschließend fährt ein Fahrradkorso unter anderem über die Schwachhauser Herrstraße und Ludwig-Roselius-Allee bis zur Düsseldorfer Straße. Der zweite Fahrradaufzug führt über die Wilhelm-Kaisen-Brücke am Werdersee entlang bis zur Borgwardstraße. Aktuell werden etwa 50 Teilnehmer erwartet.

Insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofes muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zudem kann es während der Aufzüge kurzfristig zu Beeinträchtigungen entlang der Fahrtstrecke kommen.

