POL-HB: Nr.: 0406 --Schiffsunfall beim Auslaufen

Ort: Bremerhaven, Nordhafen Wendebecken Zeit: 07.07.20, 00.30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag kollidierte ein Seeschiff im Nordhafen Wendebecken in Bremerhaven mit der Schleuse. Verletzt wurde niemand.

Das unter der Flagge von Norwegen fahrende Seeschiff wollte mit Unterstützung von zwei Schleppern aus dem Nordhafen Bremerhaven auslaufen. Trotz der Begleitung kollidierte das Schiff backbord mit der östlichen Begrenzung des Binnenhauptes an der Nordschleuse. Es entstand an der Rollschicht der Pierkante Schaden und das Schiff zog sich einen circa 20 Zentimeter langen Riss zu. Die zuständige Behörde erteilte ein Auslaufverbot für das Fahrzeug. Das Seeschiff darf bis zur Reparatur und einer Bestätigung der Klassifikationsgesellschaft Bremerhaven nicht verlassen. Die chinesische Schiffsführung erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Unfallursache dauern an.

