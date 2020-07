Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0404--Ermittlungen nach Sachbeschädigungen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Neustadt, Östliche Vorstadt, Walle, Zeit: 6. bis 7.7.20

Der Polizei Bremen wurden am Montag und Dienstag im Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen an Gebäuden angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen politisch motivierten Hintergrund. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte verteilten in der Nacht zu Dienstag großflächig flüssigen Kleber im Eingangsbereich der Polizeistation Neustadt in der Schulstraße. Dadurch wurden eine Klingel, die Gegensprechanlage sowie der Boden beschädigt. Von einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße im Steintor erhielt die Polizei am Montagnachmittag Kenntnis. An eine Hauswand wurden in zwei Metern Höhe die Worte "Fight Nazis - Fight Cops!!!" gesprüht. Vermutlich sind diese Schriftzüge schon einige Tage alt. In Walle in der Elisabethstraße und in der Vegesacker Straße wurden am Dienstag gegen 2 Uhr die Fensterscheiben von zwei Immobilienbüros mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Zeugen sahen zwei dunkelgekleidete Verdächtige von den Tatorten flüchten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt in allen Fällen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

