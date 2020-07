POL-HB: Nr.: 0402--Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, Pappelstraße Zeit: 6.7.20, 10.15 Uhr

Eine 28 Jahre alte Radfahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Neustadt lebensgefährlich verletzt.

Ein 37 alter VW-Fahrer befuhr die Gastfeldstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Kreuzungsbereich fuhr er vorfahrtsberechtig geradeaus in die Pappelstraße. Dabei kam ihm ein nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegender 33 Jahre alter Fahrer eines Renaults entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 37-Jährige seinen VW-Polo auf den Gehweg, wobei er dortige Fahrradständer samt Rädern touchierte. Anschließend krachte der Polo in die außenbefindliche Obst- und Gemüseauslage eines Kiosks. Dabei kollidierte der Wagen mit einer 28 Jahre alten Radfahrerin, die vor dem Laden die Auslage betrachtete. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Frau auf die Fahrbahn geschleudert. Der 37-Jährige kam mit seinem Kleinwagen schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Schaufenster einer Bankfiliale zum Stehen. Die Bremerin war nicht mehr ansprechbar und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung umgehend in eine Klinik gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Der 37-Jährige musste ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 33-Jährige Renault-Fahrer konnte unverletzt am Unfallort angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

