POL-HB: Nr.: 0399 --Polizei stellt zwei Diebe

Ort: Bremen-Hemelingen, Hastedter Osterdeich und Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 05.07.2020, 03:30 Uhr und 06.07.2020, 01:15 Uhr

Nach Diebstählen in Hemelingen und Gröpelingen nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Das Diebesgut konnte ebenfalls gesichert werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein zunächst unbekannter Täter am Hastedter Osterdeich zwei Fahrräder. Nachdem die Besitzerin eines Fahrrades den Diebstahl bemerkte, suchte sie ihr Zweirad auf einer Verkaufsplattform im Internet und wurde fündig. Sie vereinbarte mit dem Verkäufer einen Termin und informierte die Polizei. Der 30-jährige Dieb wurde daraufhin mit dem gestohlenen Rad bei der Übergabe festgenommen. Er war geständig und gab auch an, wo das zweite Fahrrad stand. Dieses konnte durch die Polizei ebenfalls gesichert werden.

Ein zweiter Dieb wurde heute in der Gröpelinger Heerstraße gegen 01:15 Uhr auf frischer Tat erwischt. Eine aufmerksame Anwohnerin informierte die Polizei, nachdem sie von einem angrenzenden Parkplatz auffällige Geräusche hörte. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten den 36-Jährigen direkt neben abgeschnittenen Kupferkabeln und dafür genutztem Werkzeug. Nachdem er die Tat zunächst bestritt, räumte er diese später doch ein.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gefertigt.

