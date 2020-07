POL-HB: Nr.: 0398 --Zeugen nach Tankstellenüberfall gesucht

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 05.07.2020, 01.50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überfiel ein Unbekannter unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in Bremen-Gröpelingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann betrat gegen 01.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Gröpelinger Heerstraße Ecke Heeslinger Straße. Zunächst gab er vor, etwas kaufen zu wollen. An der Kasse zog er jedoch eine Waffe und forderte von der Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die 37-Jährige seiner Forderung nachkam, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Mann trug zur Tatzeit ein grauen Blouson mit Kapuze und eine blaue Trainingshose der Marke Nike. Maskiert war er mit einem dunklen Schal mit den Farben blau und rot sowie einer Sonnenbrille mit runden Gläsern.

Die Polizei Bremen fragt, wem der Mann im Bereich der Gröpelinger Heerstraße aufgefallen ist und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

