Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 14.06.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Sattelaufliegers

In der Nacht von Freitag, 12.06.2020, 23:49 Uhr bis Samstag, 13.06.2020, 02:31 Uhr entwendeten Unbekannte einen Sattelzugauflieger (Kühlauflieger) von einem Betriebshof an der Robert-Bosch-Straße. Der Sattelauflieger war zu diesem Zeitpunkt mit Fisch beladen. Er stand vor einer Laderampe. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kühlauflieger der Marke Schmitz Cargobull mit dem amtl. Kennz. ST-GT 6201. Der Schaden wird auf ca. 400000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Lohne, Tel.: 04442/9316-0

Vechta - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit von Freitag, 12.06.2020, 13.30 Uhr bis Samstag, 13.06.2020, 09.20 Uhr besprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe die Wand einer Schule in der Antoniusstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, 13.06.2020 gegen 22:11 Uhr kam es in Vechta, Ortsteil Langförden, im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/ Holtruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger aus Molbergen befuhr dabei mit seinem PKW BMW die Oldenburger Straße in Richtung Schneiderkrug. Im Kreuzungsbereich zur Holtruper Straße missachtete der 39-jährige das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Er kollidierte mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Vechtaerin, die mit ihrem PKW VW, die Oldenburger Straße befuhr und linksseitig in die Holtruper Straße abzubiegen beabsichtigte. Die 49-jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 14.06.2020, gegen 01:38 Uhr kam es in Vechta in einer Gaststätte in der Großen Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 31-jähriger aus Oldenburg wurde von einer bislang unbekannten Person mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht getreten. Anschließend entfernt sich die unbekannte Person fußläufig in unbekannte Richtung vom Tatort. Der 31-jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in das St. Marienhospital Vechta verbracht. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten sich bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0, zu melden.

Goldenstedt- Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 12.06.2020, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Barnstorfer Straße. Dabei öffnete er ein zweiflügliges Fenster, indem er durch ein auf Kipp stehendes Fenster griff. Im Wohnhaus entwendete er aus dem Schlafzimmer Goldschmuck und Bargeld im Wert von etwa 1600 Euro. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt hielten sich die Geschädigten in einem angrenzenden Raum auf.

Visbek - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 13.06.20, um 20.09 Uhr befuhr ein 20-jähiger Vechtaer mit seinem Pkw und zwei weiteren Fahrzeuginsassen, ein 18-jähriger Lohner und ein 18-jähriger Vechtaer, den Visbeker Damm in Visbek in Fahrtrichtung Vechta. Im Verlauf einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen zwei Verkehrsschilder und kam letztendlich in einem Graben zum Stehen. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag, 14.06.20, um 01.50 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger aus Visbek befuhr dabei mit seinem PKW Jaguar die Hauptstraße, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die Kollision riss jedoch sein KFZ Kennzeichen aus der Halterung. Dieses blieb an der Unfallstelle zurück. Der Unfallverursacher konnte im Nahbereich aufgegriffen werden. Er stand zu diesem Zeitpunkt deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Gegen den 33-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Schlägerei

Am Sonntag, 14.06.20, gegen 02.30 Uhr meldeten eine Vielzahl von Anrufern bei der Polizei, dass es in der Großen Straße vor einer Shisha Bar zu einer Schlägerei mit bis zu 100 Personen gekommen sei. Daraufhin wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Vorfallsort entsandt. Beim Eintreffen der ersten Beamten wurden noch etwa 25 Personen vor Ort angetroffen. Es wurden keine Verletzten vor Ort festgestellt. Strafanzeigen wurden nicht erstattet. Den zum Teil stark alkoholisierten Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kamen auch alle nach. Insgesamt waren 20 Polizeibeamte vor Ort eingesetzt. Hintergrund der Auseinandersetzung war nach ersten Erkenntnissen ein Streit zwischen zwei amtsbekannten 34 und 29-jährigen Männern aus Damme.

