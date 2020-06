Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag, 13.06.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - sexuelle Belästigung In der Nacht von Freitag auf Samstag, belästigte ein 25-Jähriger, wohnhaft in Hinte, gegen 01:15 Uhr in einer Gaststätte eine 51-jährige Cloppenburgerin, indem er sie unter anderem unsittlich berührte. Die dazu gerufenen Polizeibeamten erteilten dem stark alkoholisierten und im weiteren Verlauf äußerst aggressiv auftretenden jungen Mann nach der Sachverhaltsaufnahme einen Platzverweis. Diesem kam er jedoch nicht nach, sodass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Ihn erwartet neben dem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung auch ein Kostenbescheid. Emstek - Körperverletzung Am Freitag, dem 12.06.2020, befanden sich in den Abendstunden zwei Gruppen von jungen Erwachsenen / Jugendlichen am Halener Baggersee. Diese gerieten in Streit infolgedessen ein 26-jähriger Garreler einem 17-Jährigen aus Halen mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag, gerieten zwei Männer gegen 23:12 Uhr in Cloppenburg am Galgenmoorsee in Streit. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung trat der bislang unbekannte Beschuldigte dem 20-jährigen Opfer aus Cloppenburg mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf, als dieses am Boden lag. Dadurch erlitt der junge Mann eine blutende Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus Cloppenburg behandelt werden musste. Die Ermittlungen nach dem Täter dauern an. Molbergen - Sachbeschädigung durch Graffiti Im Zeitraum von Montag, 08.06.2020 bis Donnerstag, 11.06.2020 beschädigten unbekannte Täter im Bürgerpark Molbergen eine Bank, einen Mülleimer und eine Betoneinfriedung mit Graffiti. Darüber hinaus wurde ein Absperrgitter beschädigt. Täterhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen. Molbergen - Trunkenheit im Verkehr / Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Samstag, dem 13.06.2020 kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg gegen 00:20 Uhr auf der Peheimer Straße in Molbergen einen Pkw Alfa Romeo, der mit drei männlichen Personen besetzt war. Noch bevor die Beamten die Kontrolle durchführen konnten, flüchtete ein Mitfahrer aus dem zu kontrollierenden Pkw. Bei der fußläufigen Flucht verlor der junge Mann sein Mobiltelefon sowie einen Klemmleistenbeutel mit vermutlich Betäubungsmitteln. Der Fahrzeugführer stand offenbar unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 22-jährigen Emsteker einen Wert von 1,69 Promille. Zudem verlief ein Betäubungsmittelschnelltest positiv auf Amphetamine. Die Beamten konnten bei dem Fahrzeugführer weitere Betäubungsmittel auffinden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Auch gegen den flüchtigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfall Ein 44-Jähriger aus Cloppenburg befuhr am Freitag, dem 12.06.2020 gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw Chevrolet Corvette die Ahlhorner Straße (B 213) aus Cloppenburg in Richtung Ahlhorn und wollte von der B 213 nach links auf die Auffahrt der Ortsumgehung (B 72) - Abfahrt Bethen - Fahrtrichtung Lingen abbiegen. Dabei übersah er den aus Ahlhorn in Richtung Cloppenburg auf der B 213 fahrenden Pkw BMW 5er einer 51-Jährigen aus Hude. Es kam im Einmündungsbereich der Auffahrt zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, dem 12.06.2020 beschädigte die bislang unbekannte Verursacherin mit ihrem Pkw VW Touran mit dem Kennzeichenfragment "OL-A" gegen 15:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Soestenstraße 41 in Cloppenburg beim Vorbeifahren den stehenden Pkw, VW Passat, der 30-jährigen Geschädigten aus Großenkneten. Anschließend verließ die Verursacherin die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 850 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

