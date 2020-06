POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 13.06.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Freitag, 12.06.2020, gegen 11.00 Uhr, befuhr eine 42-jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg der Straße Windallee in Richtung Driverstraße. Dort kam ihr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Im Vorbeifahren stieß der Unbekannte die 42-jährige mit ausgestrecktem Arm vom Fahrrad, so dass diese auf der Straße zu Fall kam. Dort mussten mehrere vorbeifahrende PKW ausweichen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 melden.

Vechta - Körperverletzung Am Samstag, 13.06.2020, gegen 01:30 Uhr kam es in Vechta in dem Stadtpark "Zitadelle" zu einem Streit zwischen einem 18-jährigen aus Vechta und einem 18- jährigen aus Lohne. Dieser Streit mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Als ein weiterer 18-jähriger aus Bakum die Kontrahenten trennen will, schlägt ihm einer der beiden mit der Faust ins Gesicht. Alle Beteiligten werden leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall Am Freitag, 12.06.2020, gegen 12.40 Uhr kam es in Lohne auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige aus Düsseldorf befuhr dabei mit ihrem PKW Suzuki die Dinklager Straße in Richtung Lohne und wollte dort nach links auf den Zubringer der BAB 1 abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einen 32- jährigen Dinklager, der ihr mit seinem PKW Audi entgegenkam. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst in das St. Franziskus-Hospital Lohne verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

