Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fortschreibung zur gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Mönchengladbach vom 05.05.2020: Leiche identifiziert

Mönchengladbach (ots)

Nach der Festnahme eines 40-Jährigen aus Mönchengladbach, der unter Verdacht steht, Anfang März seine 26-jährige Freundin getötet zu haben und deshalb nach Entscheidung des Haftrichters am Dienstag, 5. Mai, in Untersuchungshaft genommen worden ist, konnte jetzt die Identität der Leiche geklärt werden: Es handelt sich um die 26-jährige Lebensgefährtin des Mannes.

Der 40-Jährige hatte die Polizei nach seiner Festnahme in Neuss-Weckhoven am Montag, 4. Mai, selbst zum Ablageort der Leiche in einem Waldstück nahe Grevenbroich-Elfgen geführt.

Die Ermittlungen der Mordkommission laufen weiter. Detailliertere Auskünfte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden. (wr/ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell